«В традициях Голливуда»: фанаты не верят в отношения Петрова и Милославской

Поведение актеров Александра Петрова и Стаси Милославской на передаче Ивана Урганта спровоцировало новую волну слухов. Все больше людей считает, что их отношения — выдумка ради продвижения совместного фильма «Стрельцов».

В ленте Алексея Учителя они сыграли супругов. Позже актеры и сами сошлись, о чем говорят многочисленные совместные фото в их социальных сетях. Но недавнее появление порознь на премьере связавшей их картины заставило фанатов сомневаться в искренности чувств актеров.

Визит на ток-шоу к ведущему Ивану Урганту и вовсе убедил пользователей, что их дурят. Пара сидела далеко друг от друга. Не было лишних прикосновений, а истории о первом поцелуе между ними и начале романа показались многим неловкими и надуманными.

Петров поделился, что поцеловались они с Милославской задолго до начала романа — на съемках. Чтобы расслабиться, он предложил Стасе съесть по хот-догу, чтобы не бояться неприятного запаха изо рта друг у друга. Девушка согласилась.

«Мы съели по сосисону и в кадр — целоваться. Это у нас теперь традиция», — пошутил актер.

Стася же раскрыла другие секреты их пары. По ее словам, встречаться они стали не сразу, а много месяцев спустя после совместной работы.

Instagram @milostasii

«Это случилось спустя год после окончания съемок. Я поехала со своими друзьями отмечать день рождения в Турцию, в Кемер. А в свой день рождения мы взяли билеты в Стамбул. Саша написал мне сообщение: „А ты вообще где?“. Я ответила, и он написал: „О! И я там!“. И мы там встретились и так отметили мой день рождения», — рассказала актриса.

После этого у нее появились чувства к Александру, а позже они стали парой.

«Как он ухаживает?» — спросил Ургант.

«Красиво, Саша — романтик», — ответила девушка.

Instagram @milostasii

Именно поведение актеров, их мимика и жесты на передаче заставили пользователей вновь усомниться в искренности их чувств. Многие предположили, что роман придумали ради продвижения «Стрельцова», и скоро он сойдет на нет.

«Вот кажется мне что их „роман“ — это часть промо. На западе часто так делают, чтобы привлечь внимание к фильму. Не выглядят они парой. Местами кажется, что им самим неловко это изображать»;

«Социальную дистанцию всю дорогу соблюдали и неловкий дружеский поцелуй в конце. Пиар-роман в лучших традициях Голливуда»;

«Рабочая схема: чтобы раскрутить новый фильм, нужен типа роман в жизни», — написали в комментариях под видео с новым выпуском шоу.

Instagram @actorsashapetrov

Робкие попытки возразить от поклонников Петрова и Милославской довольно жестко прервали.

«Они встречаются уже очень давно. Ну, по крайней мере год точно», — написала одна из пользовательниц сети.

«Это часть легенды. „Стрельцова“ как раз год назад снимали», — объяснили ей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова обожает актерскую игру Александра Петрова.