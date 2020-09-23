Открыла мир других мужчин: Бузова призналась, что влюблена в талант Петрова

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Татьяна Меркер
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Звезда появилась на закрытом кинопоказе в неожиданном образе и с громкими заявлениями.

Фото, видео: Instagram @buzova86

В одном из кинотеатров Москвы состоялся премьерный показ фильма Алексея Учителя «Стрельцов», главную роль в котором сыграл Александр Петров. Мероприятие посетили многие звезды российского шоу-бизнеса. Ажиотаж, в том числе был вызван отсутствием возможности в течение долгого времени ходить в кино из-за пандемии коронавируса.

Посмотреть картину пришла и поющая телеведущая Ольга Бузова, причем в неожиданном образе. Она собрала волосы, выкрашенные в рыжеватый оттенок, в пучок на макушке. При этом она оставила челку, падающую каскадом на лицо. Из привычного на Бузовой были разве что массивные круглые сережки.

Общаясь с представителями прессы знаменитость заявила, что является большой поклонницей таланта Петрова, она буквально влюблена в него, передает сайт Teleprogramma.pro.

Кроме того, на своей странице в Instagram Бузова выложила совместное фото с Петровым, в комментарии под которым заявила, что актер также неровно дышит к ней.

«Только что мы выяснили, что не только я являюсь поклонницей таланта Александра Петрова, но и он любитель моего творчества. Весь Новый год отдыхал с семьей и друзьями под песню «Мандаринка», — написала поющая телеведущая.

Instagram @buzova86

К слову, «виновник торжества» Петров, присутствовавший на премьере фильма Учителя, устроил переполох среди фанатов. Его появление на мероприятии порознь с возлюбленной Стасей Милославской заставило общественность судачить об их возможном разрыве.

В это же время в сети появилось возможное видео ссоры звезды «Дома-2» и ее возлюбленного Давида Манукяна. Слухи о трещине в отношениях звездной пары обрастают все новыми подробностями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Тимати купил новую квартиру и перебрался поближе к Ольге Бузовой.

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