13 человек пострадали при обрушении надземного перехода на предприятии в Подмосковье

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Алиса Маркова
Срочная новость 103

В результате ЧП трое человек были госпитализированы.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Коньков, МЧС России

13 человек пострадали при обрушении надземного перехода на предприятии в подмосковном Ступино. Об этом стало известно 5-tv.ru от информированных источников. В результате ЧП трое человек были госпитализированы, их состояние по предварительным данным оценивается как тяжелое. Погибших нет.

МЧС России

Отмечается, что обрушение произошло на территории предприятия в деревне Сидорово. Обстоятельства произошедшего уточняются. По факту ЧП прокуратура проводит проверку.

МЧС России

 

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