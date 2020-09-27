13 человек пострадали при обрушении надземного перехода на предприятии в Подмосковье
В результате ЧП трое человек были госпитализированы.
Фото, видео: ТАСС / Сергей Коньков, МЧС России
13 человек пострадали при обрушении надземного перехода на предприятии в подмосковном Ступино. Об этом стало известно 5-tv.ru от информированных источников. В результате ЧП трое человек были госпитализированы, их состояние по предварительным данным оценивается как тяжелое. Погибших нет.
Отмечается, что обрушение произошло на территории предприятия в деревне Сидорово. Обстоятельства произошедшего уточняются. По факту ЧП прокуратура проводит проверку.
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