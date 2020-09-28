«Проиграл пари»: Галкин выложил «влюбленные» видео в своем Instagram
Юморист активно ведет свой профиль, но в основном публикует обновления из жизни близнецов-первоклассников Лизы и Гарри.
Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Шоумен Максим Галкин выложил в сторис своего Instagram сразу два видео с популярными фильтрами. В окружении сердечек он нежно улыбается зрителям и соблазнительно подмигивает в камеру. Оказалось, что причина непривычного поведения — в неудаче популярного юмориста.
«Проиграл пари, что себя так опубликую», — пожаловался Галкин в подписи к одному из сторис.
Действительно, раньше Галкин не был замечен в любви к обработке своих сторис и видео на странице при помощи фильтров, блесток, сердечек и цветовых эффектов. Кто «развел» его на это, артист не признался.
Тема фильтров на фото членов семьи Галкина в последние дни была актуальна. Фанатский аккаунт дочери Максима и певицы Аллы Пугачевой пару дней назад показал еще один вариант будущего девочки. Там выложили обработанную в приложении фотографию Лизы «через десять лет» с макияжем. Пользователи сети устроили настоящую истерику из-за «раннего взросления» девочки, пишет «Дни.ру».
Всего несколько дней назад детям Галкина исполнилось по семь лет. Известно, что близнецы поступили в дорогую частную школу неподалеку от их замка.
Ранее 5-tv.ru показывал новое забавное видео с Лизой Галкиной.
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