«Проиграл пари»: Галкин выложил «влюбленные» видео в своем Instagram

Шоумен Максим Галкин выложил в сторис своего Instagram сразу два видео с популярными фильтрами. В окружении сердечек он нежно улыбается зрителям и соблазнительно подмигивает в камеру. Оказалось, что причина непривычного поведения — в неудаче популярного юмориста.

«Проиграл пари, что себя так опубликую», — пожаловался Галкин в подписи к одному из сторис.

Instagram @maxgalkinru

Действительно, раньше Галкин не был замечен в любви к обработке своих сторис и видео на странице при помощи фильтров, блесток, сердечек и цветовых эффектов. Кто «развел» его на это, артист не признался.

Тема фильтров на фото членов семьи Галкина в последние дни была актуальна. Фанатский аккаунт дочери Максима и певицы Аллы Пугачевой пару дней назад показал еще один вариант будущего девочки. Там выложили обработанную в приложении фотографию Лизы «через десять лет» с макияжем. Пользователи сети устроили настоящую истерику из-за «раннего взросления» девочки, пишет «Дни.ру».

Всего несколько дней назад детям Галкина исполнилось по семь лет. Известно, что близнецы поступили в дорогую частную школу неподалеку от их замка.

Ранее 5-tv.ru показывал новое забавное видео с Лизой Галкиной.