«Невероятная девочка»: Лиза Галкина показала отцу и брату, как заниматься йогой

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина семилетняя Лиза показала отцу и брату как правильно заниматься йогой в домашних условиях. На кадрах ролика, который снял юморист и выложил в аккаунте дочери в Instagram, видно, что девочка садится на коврик и принимает позу лотоса.

«Я йогой занимаюсь. Лицом надо поймать свет», — сосредоточившись говорит Лиза Галкина.

В этот момент ее брат Гарри заливистым хохотом прерывает медитацию: «Наконец-то мы нашли свет!».

«Дай мне сосредоточиться, Гарри!» — говорит девочка.

Максим Галкин вмешивается в происходящее и просит сына не мешать сестре. Лиза затыкает уши, чтобы не отвлекаться на шутки брата, но мальчик не может угомониться и подбегает к ней с вопросом. Судя по всему, достичь определенной концентрации дочери Примадонны и юмориста так и не удалось.

Пользователи, в свою очередь, вновь выразили восхищение непосредственности и искренности детей знаменитостей.

«Ну, чудо! Невероятная девочка!»

«Счастливое детство!»

«Смешные!»

«Лиза, ты чудо природы!»

«Гарик — шалунишка!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин показал утренние игры детей перед школой.