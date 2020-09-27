Видео с места обрушения надземного моста на подмосковном предприятии
В результате ЧП пострадали по меньшей мере 13 человек.
Фото, видео: МЧС России, ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков
5-tv.ru публикует видео с места обрушения надземного пешеходного перехода на предприятии в подмосковном Ступине в деревне Сидорово. Мост был длиной 35 метров и находился на высоте четырех метров.
На записи с места ЧП, которую предоставили сотрудники регионального управления МЧС, видно, что закрепленная на стене конструкция накренилась в сторону и упала на сложенные внизу товары, а также на инженерные коммуникации, которые в результате повредились.
По информации 5-tv.ru, обрушение произошло на территории предприятия «ФМ Ложистик Сидорово» на улице Заводской. Пострадали по разным данным от 13 до 25 человек, трое из них были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое.
В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Ступино Вере Назаровой и региональному министру здравоохранения Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и бригады территориального центра медицины катастроф. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
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