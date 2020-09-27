Видео с места обрушения надземного моста на подмосковном предприятии

|
Алиса Маркова
54

В результате ЧП пострадали по меньшей мере 13 человек.

Фото, видео: МЧС России, ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков

5-tv.ru публикует видео с места обрушения надземного пешеходного перехода на предприятии в подмосковном Ступине в деревне Сидорово. Мост был длиной 35 метров и находился на высоте четырех метров.

На записи с места ЧП, которую предоставили сотрудники регионального управления МЧС, видно, что закрепленная на стене конструкция накренилась в сторону и упала на сложенные внизу товары, а также на инженерные коммуникации, которые в результате повредились.

По информации 5-tv.ru, обрушение произошло на территории предприятия «ФМ Ложистик Сидорово» на улице Заводской. Пострадали по разным данным от 13 до 25 человек, трое из них были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Ступино Вере Назаровой и региональному министру здравоохранения Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и бригады территориального центра медицины катастроф. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:46
В Петербурге поймали мужчину, напавшего с веревкой на студентку ради кошелька и смартфона
10:34
Макрон предложил Лукашенко добровольно уйти с поста президента Белоруссии
10:23
Видео с места обрушения надземного моста на подмосковном предприятии
10:07
Зеленский заявил, что выживший при крушении Ан-26 «отмечает второй день рождения»
9:48
13 человек пострадали при обрушении надземного перехода на предприятии в Подмосковье
9:47
Почему победившие на выборах в Костромской области уборщица и водитель автобуса пропали?

Сейчас читают

Судьба или случайность? Как знакомство с Уитни Хьюстон изменило жизнь дизайнера Игоря Гуляева
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 сентября по 4 октября
Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок