Видео с места обрушения надземного моста на подмосковном предприятии

5-tv.ru публикует видео с места обрушения надземного пешеходного перехода на предприятии в подмосковном Ступине в деревне Сидорово. Мост был длиной 35 метров и находился на высоте четырех метров.

На записи с места ЧП, которую предоставили сотрудники регионального управления МЧС, видно, что закрепленная на стене конструкция накренилась в сторону и упала на сложенные внизу товары, а также на инженерные коммуникации, которые в результате повредились.

По информации 5-tv.ru, обрушение произошло на территории предприятия «ФМ Ложистик Сидорово» на улице Заводской. Пострадали по разным данным от 13 до 25 человек, трое из них были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Ступино Вере Назаровой и региональному министру здравоохранения Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и бригады территориального центра медицины катастроф. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.