Число пострадавших при обрушении перехода на подмосковном предприятии возросло до 30

|
Алиса Маркова
147

В результате ЧП были госпитализированы 17 человек. По предварительным данным, переход обрушился из-за перегрузки.

Фото, видео: МЧС России

Число пострадавших при обрушении перехода на подмосковном предприятии возросло до 30. Об этом сообщили в МЧС. Отмечается, что в результате ЧП 17 человек были госпитализированы.

Согласно предварительным данным, обрушение надземного перехода на предприятии могло произойти из-за его перезагрузки, которая привела к деформированию крепежных элементов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места обрушения надземного пешеходного перехода, он был длиной 35 метров и находился на высоте четырех метров.

МЧС России

Запись с места ЧП предоставили сотрудники регионального управления МЧС. На ней видно, что закрепленная на стене конструкция накренилась в сторону и упала на сложенные внизу товары, а также на инженерные коммуникации, которые в результате повредились.

По информации 5-tv.ru, обрушение произошло на территории предприятия «ФМ Ложистик Сидорово» на улице Заводской. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Ступино Вере Назаровой и региональному министру здравоохранения Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и бригады территориального центра медицины катастроф. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:16
В Нагорном Карабахе заявили о гибели десяти военных в боях с Азербайджаном
12:01
«Крест на отношениях»: экстрасенсы предсказали расставание Бузовой и Манукяна
11:50
Мать трагически погибшего Егора Клинаева рассказала о его последней работе
11:31
Видео: Пострадавших на подмосковном предприятии эвакуируют на вертолете
11:17
После обстрелов в Нагорном Карабахе введено военное положение
11:11
Михаил Шуфутинский женился танцовщице из своего коллектива

Сейчас читают

Режиссер Пиманов объяснил, почему погибший в ДТП Жулин при жизни ушел в монастырь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 сентября по 4 октября
Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок