Число пострадавших при обрушении перехода на подмосковном предприятии возросло до 30. Об этом сообщили в МЧС. Отмечается, что в результате ЧП 17 человек были госпитализированы.

Согласно предварительным данным, обрушение надземного перехода на предприятии могло произойти из-за его перезагрузки, которая привела к деформированию крепежных элементов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места обрушения надземного пешеходного перехода, он был длиной 35 метров и находился на высоте четырех метров.

МЧС России

Запись с места ЧП предоставили сотрудники регионального управления МЧС. На ней видно, что закрепленная на стене конструкция накренилась в сторону и упала на сложенные внизу товары, а также на инженерные коммуникации, которые в результате повредились.

По информации 5-tv.ru, обрушение произошло на территории предприятия «ФМ Ложистик Сидорово» на улице Заводской. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Ступино Вере Назаровой и региональному министру здравоохранения Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и бригады территориального центра медицины катастроф. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.