Дочь Успенской назвала свою мать «монстром» после поста в Instagram в ее платье

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Александр Просяник
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Певица почти сразу же удалила комментарий дочери.

Дочь Успенской назвала свою мать «монстром» после поста в Instagram в ее платье

Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

Любовь Успенская опубликовала в своем Instagram новую фотографию, которая вызвала бурную реакцию не только со стороны пользователей сети, но и дочери артистки Татьяны Плаксиной.

«Надела платье дочки. А у нас, оказывается одинаковый размер. Вот ведь везение? И генетика хороша, и платьями можно обмениваться», — написала певица.

На фотографии исполнительница одета в лимонное короткое платье с крупными ботинками. Волосы при этом у нее заплетены в небрежную косу. Как пишет «Экономика Сегодня», Успенская отметила свою дочь в публикации. Та отреагировала на упоминание мамы и пришла к ней в комментарии «с ответочкой».

«Я не твоя дочь, ты монстр», — написала Татьяна в комментариях под фотографией.

При этом стоит отметить, что Любовь Успенская тут же удалила отклик дочери. Пользователи социальных сетей и так осуждают ее за бесчеловечное отношение к ней. По некоторым слухам, она страдает от наркотической зависимости. Это подтверждают и некоторые видеозаписи.

Впрочем, не только девушка отреагировала на пост Успенской.

«Надев платье девочки, возраст не уменьшится! Выглядит в вашем возрасте нелепо и смешно. Зачем Вы себя топите?», — написал один из комментаторов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем может быть больна дочь Успенской и в чем она обвиняет свою мать.

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