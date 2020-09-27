Дочь Успенской назвала свою мать «монстром» после поста в Instagram в ее платье
Певица почти сразу же удалила комментарий дочери.
Фото: Instagram @uspenskayalubov_official
Любовь Успенская опубликовала в своем Instagram новую фотографию, которая вызвала бурную реакцию не только со стороны пользователей сети, но и дочери артистки Татьяны Плаксиной.
«Надела платье дочки. А у нас, оказывается одинаковый размер. Вот ведь везение? И генетика хороша, и платьями можно обмениваться», — написала певица.
На фотографии исполнительница одета в лимонное короткое платье с крупными ботинками. Волосы при этом у нее заплетены в небрежную косу. Как пишет «Экономика Сегодня», Успенская отметила свою дочь в публикации. Та отреагировала на упоминание мамы и пришла к ней в комментарии «с ответочкой».
«Я не твоя дочь, ты монстр», — написала Татьяна в комментариях под фотографией.
При этом стоит отметить, что Любовь Успенская тут же удалила отклик дочери. Пользователи социальных сетей и так осуждают ее за бесчеловечное отношение к ней. По некоторым слухам, она страдает от наркотической зависимости. Это подтверждают и некоторые видеозаписи.
Впрочем, не только девушка отреагировала на пост Успенской.
«Надев платье девочки, возраст не уменьшится! Выглядит в вашем возрасте нелепо и смешно. Зачем Вы себя топите?», — написал один из комментаторов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем может быть больна дочь Успенской и в чем она обвиняет свою мать.
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