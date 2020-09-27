Очевидцы сообщили о падении легкомоторного самолета в Нижегородской области

Легкомоторный самолет рухнул в Нижегородской области. Об этом очевидцы сообщили 5-tv.ru. По их словам ЧП произошло в районе населенного пункта Михальчиково в Кстовском районе 27 сентября. Информация о пострадавших и погибших пока не поступала. Обстоятельства произошедшего уточняются. Согласно неподтвержденным данным, самолет упал в акваторию реки Волги.