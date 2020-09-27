Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Калининградской области

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Алиса Маркова
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В результате страшной аварии, которая произошло 27 сентября, погибли семь человек, еще десять были госпитализированы.

Фото, видео: Instagram @_speedrun_on_salts_, ВКонтакте @avt39, МЧС России

Власти Калининградской области объявили в понедельник, 28 сентября, траур по погибшим в результате смертельной аварии с участием рейсового автобуса и грузовика в районе поселка Кумачево. В результате жуткого ДТП, которое случилось днем 27 сентября, погибли семь человек, в том числе ребенок, еще десять были госпитализированы.

«После того, как губернатор Антон Алиханов побывал на месте ДТП, он посетил также больницы, куда были доставлены пострадавшие, поговорил с врачами. Понедельник 28 сентября в регионе объявлен траурным днем», — заявил глава пресс-службы регионального правительства.

По данным РИА Новости, семьям погибших будет оказана материальная помощь. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», рассказали в МВД по региону. Согласно информации 5-tv.ru, вероятнее всего, водитель автобуса уснул за рулем.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ очевидца, который первым оказался на месте ДТП.

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