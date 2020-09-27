Путин обсудил с премьер-министром Армении обострение в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин поговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава правительства Армении позвонил российскому лидеру в воскресенье, 27 сентября, в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.

В беседе с Пашиняном Путин отметил, что необходимо не допустить дальнейшей эскалации ситуации и прекратить боевые действия в непризнанной республике.

На сайте Кремля также отмечается, что с российской стороны была выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе.