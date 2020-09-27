Ситуацию в Нагорном Карабахе Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции
Резкое обострение ситуации на границе с непризнанным Нагорным Карабахом произошло в ночь на 27 сентября.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, обе стороны обменялись мнениями относительно ситуации, которая складывается в зоне нагорно-карабахского конфликта.
«Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на Линии соприкосновения. Выражены соболезнования родным и близким погибших», — заявили в министерстве иностранных дел.
В беседе с 5-tv.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Сергей Лавров связывается со всеми сторонами конфликта.
«В связи с обострением ситуации вокруг Нагорно-карабахского конфликта Лавров проводит интенсивные контакты с целью побудить стороны прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации», — сказала она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Армении положение в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.
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