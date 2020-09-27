Ситуацию в Нагорном Карабахе Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции

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Александр Просяник
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Резкое обострение ситуации на границе с непризнанным Нагорным Карабахом произошло в ночь на 27 сентября.

Ситуацию в Нагорном Карабахе Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, обе стороны обменялись мнениями относительно ситуации, которая складывается в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на Линии соприкосновения. Выражены соболезнования родным и близким погибших», — заявили в министерстве иностранных дел.

В беседе с 5-tv.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Сергей Лавров связывается со всеми сторонами конфликта.

«В связи с обострением ситуации вокруг Нагорно-карабахского конфликта Лавров проводит интенсивные контакты с целью побудить стороны прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Армении положение в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

В ночь на 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

Пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян говорил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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