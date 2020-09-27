Ежегодно 27 сентября путешественники из разных стран мира отмечают День туризма. Необычный праздник был учрежден еще в 1979 году по инициативе Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ЮНВТО (The World Tourism Organization). Причем дата была выбрана неслучайно: именно в этот день в сентябре 1970 года официально приняли Устав ЮНВТО.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в 2020 году туристический сезон, к счастью, состоялся как в ряде зарубежных стран, так и в России. А все благодаря беспрецедентным мерам поддержки отрасли со стороны правительства. Так, уже с 1 июля на территории страны заработали санатории, а позднее стал возможен выезд заграницу. В общем — отдых удался!

В рамках Всемирного дня туризма сразу в нескольких крупных регионах России состоялись торжественные и развлекательные мероприятия. 5-tv.ru рассказывает и показывает, как отметили праздник в Санкт-Петербурге, Приморье и на крымском полуострове.

Петербург

Специально для жителей и гостей Северной столицы здесь была организована масштабная акция «Неповторимое очарование гостеприимного Санкт-Петербурга». На протяжение всего дня гражданам показывали шоу «Поющих мостов», где под лучшие российские и зарубежные хиты огромные конструкции раскрывали свои «крылья». Кроме того, состоялась масса пеших, водных и автобусных экскурсий, мастер-классов.

ТАСС / Сергей Коньков

В рамках акции также был презентован уникальный арт-объект, посвященный Дню туризма, состоялся проход SUP-серферов по рекам и каналам Петербурга, байк-шоу и даже экстремальное пиротехническое шоу на воде. Ожидается, что закончится праздник грандиозным салютом.

ТАСС / Сергей Коньков

Приморье

В Приморском крае празднование Дня туризма началось на сутки раньше: краевой центр «Мой бизнес» организовал спортивный выходной «Фитнес-день» для представителей туристической отрасли и других секторов бизнеса. Желающие пробовали свои силы в различного рода спортивных состязаниях и в награду получали призы.

Правительство Приморского края

27 сентября в регионе прошел первый интерактивный марафон «Listen to the World 2020». Это — уникальное виртуальное путешествие по миру на волнах местного радио «Лемма», в рамках которого слушателям рассказывали и о тайных уголках родного Приморья.

Нельзя не отметить и фестиваль «Владивостокская крепость», развернувшийся на территории одного из знаменитейших местных фортификационных сооружений. Лучшие экскурсоводы показали участникам форт № 1, а также рассказали о его создании и роли в истории России.

Instagram @krepostvladivostok

Казань

На территории Казани по праздничному случаю также состоялись несколько масштабных акций. Первая — интерактивный квест по маршруту «Казань романтичная». Всех участников поделили на семь команд, которые отправились на пешую прогулку и лично увидели место встречи Габдуллы Тукая и его возлюбленной Зайтуны Мавлютовой, пекарню, где трудился и познакомился с Марией Деренковой писатель Максим Горький и другие памятные места.

Кроме того, в воскресенье, 27 сентября, прошла акция CitySightseeing, в рамках которой двухэтажные автобусы, один из которых был с военным духовым оркестром, показали участникам главные достопримечательности города. А 30 сентября на «Аллее туризма» будут высажены молодые деревья.

Всемирный день туризма — 2020: как в России отметили праздник путешественников? 1/3 vk.com/anisaanisaanisa 2/3 vk.com/gaydarovkacdb 3/3 Комитет по развитию туризма

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