Генсек ООН призывает стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить бои

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Марина Неруцких
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Антониу Гутерреш также намерен провести телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана.

Генсек ООН призывает стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить бои

Фото: РИА Новости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш воззвал к благоразумию лидеров Армении и Азербайджана. В сообщении, опубликованном офисом Организацией Объединенных Наций, стороны конфликта в Карабахе призывают «немедленно прекратить бои, снизить напряженность и вернуться к переговорам».

По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, в связи со сложившейся ситуацией в Закавказском регионе Гутерреш намеревается провести телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В ночь на 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

Пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян говорил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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