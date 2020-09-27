После обстрелов в Нагорном Карабахе введено военное положение

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил военное положение. Об этом сообщил его пресс-секретарь. По словам главы региона, в Карабахе началась мобилизация всех граждан мужского пола старше 18 лет.

«В стране объявляется военное положение», — заявил Арутюнян.

Российский МИД уже отреагировал на произошедшую ситуацию. Внешнеполитическое ведомство призвало немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минобороны Азербайджана сообщило о погибших при обстреле со стороны Армении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Как уточнялось в сообщении, среди погибших есть и гражданские лица. Обстрел проводился из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок.