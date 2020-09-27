После обстрелов в Нагорном Карабахе введено военное положение
Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.
Фото, видео: РИА Новости, Facebook @Artsakh1.am, T.me @ArmenianVendetta
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил военное положение. Об этом сообщил его пресс-секретарь. По словам главы региона, в Карабахе началась мобилизация всех граждан мужского пола старше 18 лет.
«В стране объявляется военное положение», — заявил Арутюнян.
Российский МИД уже отреагировал на произошедшую ситуацию. Внешнеполитическое ведомство призвало немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минобороны Азербайджана сообщило о погибших при обстреле со стороны Армении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Как уточнялось в сообщении, среди погибших есть и гражданские лица. Обстрел проводился из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок.
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