После обстрелов в Нагорном Карабахе введено военное положение

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Александр Просяник
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Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Фото, видео: РИА Новости, Facebook @Artsakh1.am, T.me @ArmenianVendetta

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил военное положение. Об этом сообщил его пресс-секретарь. По словам главы региона, в Карабахе началась мобилизация всех граждан мужского пола старше 18 лет.

«В стране объявляется военное положение», — заявил Арутюнян.

Российский МИД уже отреагировал на произошедшую ситуацию. Внешнеполитическое ведомство призвало немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минобороны Азербайджана сообщило о погибших при обстреле со стороны Армении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Как уточнялось в сообщении, среди погибших есть и гражданские лица. Обстрел проводился из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок.

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