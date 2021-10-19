Невролог назвал необычные симптомы инсульта

Типичные симптомы инсульта, такие как асимметрия лица, расстройство речи и нарушение равновесия — далеко не все, что может указать на приближение тяжелого заболевания. Об этом рассказал невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.

Помимо вышеназванных признаков острого нарушения кровоснабжения головного мозга стоит учитывать: высокое артериальное давление; гипертонический криз; онемение либо покалывания в области щеки, языка, кисти; слабость в кисти; выпадение полей зрения; двоение в глазах; головную боль с рвотой, вращательное головокружение, снижение активности, заторможенность, потерю сознания.

Если указанные симптомы сохранялись в течение 15-30 минут и исчезли, не нужно думать, что беда миновала. Очевидно, у пациента произошел микроинсульт. А значит, в течение года может случиться настоящий инсульт. В этом случае первую медицинскую помощь нужно оказать в первые 90 минут. Чем дольше опоздание — тем меньше шансов на восстановление функций мозга.

К факторам риска заболевания относятся: гипертония, аритмия, склонность к тромбофилии — повышенной свертываемости крови, диабет, болезни сосудов, травмы в области шеи, возраст, наследственность, пишет URA.RU.

Как заметил врач, способности мозга к восстановлению после инсульта весьма ограничены. Оттого нужно обратить больше внимания на профилактику инсульта. Не допустить его развития поможет контроль сахара, давления и холестерина, активный образ жизни и правильное питание.

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