Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста возобновлено. Об этом сообщили в Минтрансе России.

Министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что первые поезда преодолеют этот участок в ближайшее время. Сообщение временно приостанавливали после атаки, что привело к задержкам пассажирских составов, направлявшихся на полуостров.

Вице-премьер Марат Хуснуллин также заявил, что план восстановления Крымского моста полностью согласован. На его утверждение потребуется несколько дней.

За неделю Вооруженные силы Украины трижды наносили удары по переправе: 16 ноября, на следующий день и в ночь с 18 на 19 ноября.

Атаки на Крымский мост

Крымский мост подвергся атакам утром 16 ноября, в ночь на 17 ноября и в ночь на 19 ноября. После повторной атаки Следственный комитет сообщил о повреждениях конструкции и возбудил дело о теракте.

После третьей атаки железнодорожное железнодорожное сообщение приостановили.

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