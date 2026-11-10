Уколы для похудения преподнесли неприятный сюрприз: что выяснили в США

Уколы для похудения могут лишить зрения

Уколы для похудения, имеющие в составе препараты класса GLP-1 RA, могут лишить зрения. Об этом предупредило управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Речь о популярных лекарствах, которые используют для лечения диабета второго типа и снижения веса.

Возможную связь между такими лекарствами и нарушением зрения выявили при анализе 126 клинических исследований. Среди участников, принимавших эти препараты, зафиксировали 6,4 случая редкого заболевания — неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION). Для сравнения: в группе, получавшей плацебо, показатель составил 3,8 случая на 100 тысяч участников.

При NAION нарушается кровоснабжение зрительного нерва. Из-за этого человек может внезапно и без боли потерять зрение на один глаз. В некоторых случаях заболевание приводит к полной слепоте. Кроме того, если поражен один глаз, существует риск развития нарушения и на втором.

После изучения результатов FDA потребовало от производителей добавить информацию о возможном осложнении в инструкции к препаратам. Ведомство также рекомендовало врачам предупреждать пациентов о потенциальной опасности. Тем, кто принимает такие лекарства, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью при резком ухудшении зрения, появлении помутнения или изменении восприятия цветов.

При этом выявленная связь не означает, что каждый человек, использующий препараты для похудения, рискует ослепнуть. FDA подчеркивает: заболевание встречается редко, а точные причины его возникновения до конца не изучены. Среди факторов, которые могут повышать вероятность развития диагноза: курение, сахарный диабет, остановки дыхания во сне, заболевания почек, повышенное артериальное давление и низкий уровень гемоглобина.

Самостоятельно отказываться от назначенного лечения не стоит: препараты класса GLP-1 RA применяются в том числе для контроля диабета второго типа. Необходимость продолжения терапии и возможные риски следует обсудить с лечащим врачом.

Однако проблемы со зрением — не единственное возможное последствие применения таких средств. После уколов для похудения внешность человека может заметно измениться.

Также есть риск развития депрессии. Если у человека нарушено пищевое поведение, препараты могут лишь временно скрыть проблему, но не устранить ее психологические причины. Среди других возможных побочных эффектов называют нарушения пищеварения, а также резкие перемены в самочувствии — от прилива сил до вялости и усталости.

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