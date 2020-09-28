Под Петербургом прошла масштабная реконструкция сражения, вошедшего в историю Великой Отечественной как «подвиг авроровцев».

В сентябре 41-го немецкие захватчики вплотную подошли к окраинам Ленинграда. На защиту города вышли моряки– по врагу били из пушек, снятых с крейсера «Аврора». В честь 79-й годовщины на месте легендарного боя вновь загрохотали орудия.

За историческим сражением следил Сергей Хайдаров.