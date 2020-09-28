«Подвиг авроровцев» реконструировали под Петербургом — видео

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В сентябре 1941 года на защиту Ленинграда вышли моряки с пушками, снятыми с крейсера «Аврора».

Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор, 5-tv.ru

Под Петербургом прошла масштабная реконструкция сражения, вошедшего в историю Великой Отечественной как «подвиг авроровцев».

В сентябре 41-го немецкие захватчики вплотную подошли к окраинам Ленинграда. На защиту города вышли моряки– по врагу били из пушек, снятых с крейсера «Аврора». В честь 79-й годовщины на месте легендарного боя вновь загрохотали орудия.

За историческим сражением следил Сергей Хайдаров.

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