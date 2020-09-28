«Подвиг авроровцев» реконструировали под Петербургом — видео
В сентябре 1941 года на защиту Ленинграда вышли моряки с пушками, снятыми с крейсера «Аврора».
Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор, 5-tv.ru
Под Петербургом прошла масштабная реконструкция сражения, вошедшего в историю Великой Отечественной как «подвиг авроровцев».
В сентябре 41-го немецкие захватчики вплотную подошли к окраинам Ленинграда. На защиту города вышли моряки– по врагу били из пушек, снятых с крейсера «Аврора». В честь 79-й годовщины на месте легендарного боя вновь загрохотали орудия.
За историческим сражением следил Сергей Хайдаров.
Читайте также
+9° 767 мм рт. ст.
81%
81%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
-0.36 89.66
-0.32
Нашли ошибку?