Агрегаторы такси будут нести ответственность за здоровье пассажиров
В настоящее время пассажир такси, пострадавший в аварии, может рассчитывать лишь на компенсацию со стороны водителя.
Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
В России хотят законодательно закрепить ответственность агрегаторов такси за здоровье пассажиров. С такой инициативой в Государственную думу обратилось Общероссийское объединение пассажиров.
По существующим сейчас нормам пассажир такси, пострадавший в аварии, может рассчитывать на компенсацию со стороны водителя, да и то в пределах страхования ОСАГО. А вот получить деньги с агрегаторов такси не получится. Они никакой ответственности не несут и оказывают лишь информационные услуги.
По мнению экспертов, нововведение позволит существенно улучшить рынок услуг такси, и усилить контроль за водителями со стороны агрегаторов.
Читайте также
81%
-0.36 89.66
-0.32
Нашли ошибку?