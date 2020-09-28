Агрегаторы такси будут нести ответственность за здоровье пассажиров

В России хотят законодательно закрепить ответственность агрегаторов такси за здоровье пассажиров. С такой инициативой в Государственную думу обратилось Общероссийское объединение пассажиров.

По существующим сейчас нормам пассажир такси, пострадавший в аварии, может рассчитывать на компенсацию со стороны водителя, да и то в пределах страхования ОСАГО. А вот получить деньги с агрегаторов такси не получится. Они никакой ответственности не несут и оказывают лишь информационные услуги.

По мнению экспертов, нововведение позволит существенно улучшить рынок услуг такси, и усилить контроль за водителями со стороны агрегаторов.