Агрегаторы такси будут нести ответственность за здоровье пассажиров

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В настоящее время пассажир такси, пострадавший в аварии, может рассчитывать лишь на компенсацию со стороны водителя.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

В России хотят законодательно закрепить ответственность агрегаторов такси за здоровье пассажиров. С такой инициативой в Государственную думу обратилось Общероссийское объединение пассажиров.

По существующим сейчас нормам пассажир такси, пострадавший в аварии, может рассчитывать на компенсацию со стороны водителя, да и то в пределах страхования ОСАГО. А вот получить деньги с агрегаторов такси не получится. Они никакой ответственности не несут и оказывают лишь информационные услуги.

По мнению экспертов, нововведение позволит существенно улучшить рынок услуг такси, и усилить контроль за водителями со стороны агрегаторов.

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