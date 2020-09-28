ЛОР дал пять советов по защите от ОРВИ в сезон простуд

На фоне пандемии коронавируса важно не давать инфекции лишней возможности «зацепиться» в ослабленном организме. Для этого необходимо максимально обезопасить себя от ОРВИ и гриппа. Как это сделать, рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

Пить больше жидкости

Банальный совет пить больше теплых напитков продолжает работать. В холодное время года это помогает справиться с атакой вирусов на организм.

«Они не выдерживают гидравлического удара и разрушаются, — пояснил ЛОР. — Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся».

Витамин С

Лучшее средство от простуд — употребление достаточного количества витамина С. Многие ассоциируют его только с цитрусовыми, а ведь он есть и в других продуктах. Это киви, имбирь, квашеная капуста и многое другое. Если апельсины и грейпфруты можно употреблять в пищу и просто так, то лимон лучше добавлять в чай.

«Двойная польза», — заметил Зайцев.

Напиток для иммунитета

Нехватка витамина С действительно отражается на способности организма сопротивляться вирусам. Поэтому кроме чая с лимоном можно сделать витаминный коктейль: сок половины целого лимона выжать в кувшин воды. Потреблять в больших количествах этот напиток не стоит, пишет радио Sputnik.

«Пьем небольшими глотками между приемами пищи», — цитирует издание доктора Зайцева.

Изменить питание

Диета в холодное время года должна быть сбалансированной. Это пригодится и в другие сезоны, но зимой особенно важно добавлять в рацион больше зелени. Это очищает желудочно-кишечный тракт и наполняет организм комплексом витаминов и минералов.

Не заниматься самолечением

Все вышеперечисленные методы работают в дополнение к традиционному лечению. Заложенность ушей, выделения из носа, простуда, температура — повод обратиться к специалисту.

«Не терпите свое состояние, само это заболевание уйти не захочет. Доктор вам поможет», — закончил Зайцев

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