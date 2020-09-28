Задержанного за мошенничество сына экс-губернатора Приангарья этапируют в Москву

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Василий Заика
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По версии следствия, Андрей Левченко причастен к хищению 185 миллионов рублей из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

Задержанного за мошенничество сына экс-губернатора Приангарья этапируют в Москву

Фото: rubabr.com

Задержанного по подозрению в мошенничестве сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко этапируют в Москву для проведения дальнейших следственных действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства отметил, что вопрос об избрании меры пресечения предполагаемому похитителю 185 миллионов рублей из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области будут решать столичные правоохранители.

«Левченко будет с очень высокой долей вероятности этапирован в Москву. Поэтому вопрос об избрании меры пресечения будет решаться там», — сообщил источник.

Депутату Законодательного собрания Приангарья Андрею Левченко 38 лет. Он был избран в парламент региона в 2018 году по партийному списку КПРФ. Его отец — Сергей Левченко в октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области, а в декабре 2019 ушел с должности по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сына экс-губернатора Иркутской области задержали по подозрению в мошенничестве на 185 миллионов рублей.

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