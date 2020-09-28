Рынска показала мраморный памятник на могиле мужа — фото
Недоброжелателям, распускающим слухи о происхождении могильной плиты, светская львица пригрозила судом.
Фото, видео: Instagram @bozhenarynska
Светская обозревательница Божена Рынска поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram снимками нового памятника на могиле покойного супруга. Создатель НТВ Игорь Малашенко в марте 2019 года совершил самоубийство в Испании.
Черновые работы на могиле уже закончены. Рынска рассказала, что впереди установка кашпо с вечнозелеными растениями и торжественное открытие памятника. Она поблагодарила всех, кто помог реализовать эту сложную идею.
«Сегодня мы установили основной монумент, — написала она. — Ко 2 октября — дню рождения Игоря — памятник будет открыт».
Поделившись хорошей новостью, журналистка озвучила и плохую. Она пригрозила всем коллегам, кто распускает о ней слухи.
«Недобросовестные СМИ и мои персональные сумасшедшие пытаются сделать вброс, что памятник сделан из чужой могильной плиты. Это очень подлая и низкая клевета. И если я обнаружу ее в официальном СМИ, я тут же подам в суд», — сообщила Рынска.
По ее заверениям, мрамор для монумента закупали за границей. У нее есть не только подтверждающие документы, но и видео процесса растаможивания.
Подписчики журналистки поддержали ее в комментариях.
«Памятник впечатляет»;
«Божена, держитесь!»;
«Красивый. Жаль что памятник… Лучше б человек был с вами», — написали ей.
Политолог Игорь Малашенко и Божена Рынска были вместе около семи лет. Поженились они лишь в 2018 году, кода он развелся. Все это время пара пыталась завести детей, но безрезультатно. Весной 2019 года супруг светской львицы покончил с собой, но его генетический материал был сохранен, пишет сайт Teleprogramma.pro. Позднее суррогатная мать родила Рынске дочь Евгению.
Ранее 5-tv.ru писал, что Божена Рынска рассказала о жизни с покойным мужем.
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