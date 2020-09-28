«Терпения и сил»: экс-супруг Михалковой поздравил ее забавным видео с детьми

Кинорежиссер Резо Гигинеишвили растрогал подписчиков в Instagram поздравлением бывшей жены — Надежды Михалковой — с днем рождения. Пара рассталась уже три года назад, но экс-супруг до сих пор испытывает к ней теплые чувства.

«Ну, что можно пожелать маме таких детей? Терпения, сил, здоровья и еще миллион раз терпения. С днем рождения, Надя Никитична», — написал Резо.

Instagram @rezofilm

К поздравлению он прикрепил ролик, в котором их общие с Надеждой дети, маленькие Нина и Иван дурачатся и танцуют. Сама Михалкова не ответила на поздравление, зато подписчики режиссера оценили его жест по достоинству.

«Приятно читать такой пост!!! Мудрый Резо»

«Чудесные! С днем рождения!»

«Красивые дети!»

«Как мило», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Резо Гигинеишвили похвалился сыном от Надежды Михалковой.