«Терпения и сил»: экс-супруг Михалковой поздравил ее забавным видео с детьми

|
Алина Потёмкина
428

Пара рассталась три года назад. Актриса воспитывает двух детей, рожденных от режиссера.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; Instagram @rezofilm

Кинорежиссер Резо Гигинеишвили растрогал подписчиков в Instagram поздравлением бывшей жены — Надежды Михалковой — с днем рождения. Пара рассталась уже три года назад, но экс-супруг до сих пор испытывает к ней теплые чувства.

«Ну, что можно пожелать маме таких детей? Терпения, сил, здоровья и еще миллион раз терпения. С днем рождения, Надя Никитична», — написал Резо.

Instagram @rezofilm

К поздравлению он прикрепил ролик, в котором их общие с Надеждой дети, маленькие Нина и Иван дурачатся и танцуют. Сама Михалкова не ответила на поздравление, зато подписчики режиссера оценили его жест по достоинству.

«Приятно читать такой пост!!! Мудрый Резо»

«Чудесные! С днем рождения!»

«Красивые дети!»

«Как мило», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Резо Гигинеишвили похвалился сыном от Надежды Михалковой.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

12:34
Часовню в память о павших красноармейцах открыли в Карелии — видео
12:26
Нарышкин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
12:18
«У нас было соперничество»: Евгения Добровольская — о бывшем муже Михаиле Ефремове в театре и дома
12:16
«Терпения и сил»: экс-супруг Михалковой поздравил ее забавным видео с детьми
12:04
Тарзан высказался о шумихе вокруг скандала из-за его измены Королевой
11:52
Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

Сейчас читают

ТОП-5 тайн о происхождении русских фамилий
Режиссер Пиманов объяснил, почему погибший в ДТП Жулин при жизни ушел в монастырь
«Хотела семью»: няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его дочери

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок