«Терпения и сил»: экс-супруг Михалковой поздравил ее забавным видео с детьми
Пара рассталась три года назад. Актриса воспитывает двух детей, рожденных от режиссера.
Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; Instagram @rezofilm
Кинорежиссер Резо Гигинеишвили растрогал подписчиков в Instagram поздравлением бывшей жены — Надежды Михалковой — с днем рождения. Пара рассталась уже три года назад, но экс-супруг до сих пор испытывает к ней теплые чувства.
«Ну, что можно пожелать маме таких детей? Терпения, сил, здоровья и еще миллион раз терпения. С днем рождения, Надя Никитична», — написал Резо.
К поздравлению он прикрепил ролик, в котором их общие с Надеждой дети, маленькие Нина и Иван дурачатся и танцуют. Сама Михалкова не ответила на поздравление, зато подписчики режиссера оценили его жест по достоинству.
«Приятно читать такой пост!!! Мудрый Резо»
«Чудесные! С днем рождения!»
«Красивые дети!»
«Как мило», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Резо Гигинеишвили похвалился сыном от Надежды Михалковой.
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