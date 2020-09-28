Академическая капелла Петербурга открыла сезон симфоническим оркестром

Знаменитая петербургская капелла открыла новый сезон. Событие долгожданное как для зрителей, так и для артистов — оркестр впервые зазвучал в родном зале после долгого перерыва. Солировал маэстро Сергей Ролдугин.

Возвращение мировой классики из онлайн на живую сцену получилось триумфальным. Надежда Алешкина в этом убедилась.

В знаменитой Капелле Петербурга долгожданная суета — пунктуальные музыканты симфонического оркестра из онлайн спешат на настоящий генеральный прогон. Настройка инструментов сливается с разговорами. Каким он будет — первый концерт перед публикой? Недавно музыканты возобновили живые репетиции.

Открытие нового сезона в государственной академической Капелле долгожданное событие и не только для музыкантов оркестра. Ну, и конечно, для зрителей. После периода самоизоляции, впервые за последние полгода легендарный симфонический оркестр зазвучал вживую в родном зале. Новый сезон посвящен 180-летию Петра Чайковского и его бессмертной музыке.

«Сама обстановка нашего города, где по этим улицам ходил Петр Ильич, где к нему приходили эти гениальные мысли, которые потом заворожили весь мир, околдовали буквально его. И мы счастливые люди, сограждане, которые остаемся пребывать в этой атмосфере гениальности», — рассказывает народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Из знаменитой на весь мир Капеллы вышло немало гениев. В ней преподавали и руководили Глинка, Римский-Корсаков, Балакирев. А в конце XX века она стала не просто певческой: Александр Чернушенко воссоздал в Капелле симфонический оркестр, который стал уникальным. Заслуги худрука отметил губернатор Александр Беглов.

Такой же осенью 140 лет назад Чайковский написал свою знаменитую серенаду для струнного оркестра. Композитор задумал переплести в ней традиции настоящей и прошлой эпох. Вот и сейчас в изысканном зале аксессуары нашего времени. Кульминация вечера — самое главное, и самое сложное произведение Чайковского для виолончели: «Вариации на тему рококо». Главная партия у Сергея Ролдугина.

«С ним всегда приятно сотрудничать, потому что он колоссальный. Учебное пособие для оркестра! Потому что помимо исполнителей, он феноменальный педагог и мы сотрудничаем всегда радостью, как на сцене, так и в обычной жизни», — говорит Александр Чернушенко, художественный руководитель Симфонического оркестра и главный дирижер оркестра Капеллы Санкт-Петербурга.

Сергей Ролдугин круглосуточно работает и даже в свой день рождения — сегодня маэстро исполняется 69-ть: музыкант готовится к выступлению в Нижнем Новгороде.

«Я скорее всего в дороге буду праздновать. Я стараюсь после какого-то времени — день рождения — это же праздник относительный, но я совершенно не стесняюсь. Да, мне будет 69-ть. С ума сойти», — говорит народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

«Очень ждали, давно купили билеты, прямо с нетерпением. Все дела бросили и пришли сегодня на концерт», — рассказывает зрительница Мария Курепина.

«Вдохновение, такие высокие чувства, такой накал», — делится зритель Павел Акимов.

«Но это полный восторг, когда видишь таких людей за их работой, за их искусством», — говорит зритель Павел Тютюшев.

Впереди и международные проекты: в конце октября в Австрии пройдет первый в этом сезоне «Русский вторник», где выступят солисты Санкт-Петербургского дома музыки, которым руководит Сергей Ролдугин. А уже через несколько дней, под его руководством, здесь же, на сцене Капеллы, стартует цикл выступлений молодых виртуозов России «Музыка звезд». В проекте участвуют только лучшие, и им есть, у кого учиться.