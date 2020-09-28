Тарзан высказался о шумихе вокруг скандала из-за его измены Королевой

Последние несколько недель имя Сергея «Тарзана» Глушко украшает вереницу заголовков в прессе. Причиной тому — скандал в семье известного стриптизера. После того, как его супруга Наташа Королева обнаружила пропажу из дома драгоценностей на пять миллионов рублей, вскрылась измена ее благоверного. Тарзан признался в адюльтере и покаялся перед горячо любимой женой, но скандал не затихает. Сайт KP.RU ранее рассказал о юности самого известного российского стриптизера, чем привлек его внимание. Неверный муж певицы решил ответить на статью.

В материале рассказывалось, что молодость Тарзан провел в городе Мирный Архангельской области. Там он окончил военно-космическую академию имени Можайского, а после служил на космодроме Плесецк. Тогда же будущий танцор женился, но доходов служба приносила мало, и вскоре он оставил карьеру военного, развелся и переехал в Москву.

Тарзан кое в чем поправил автора статьи, но в целом признал, что ему не так уж важно, что пишет о его персоне пресса.

«Первая жена была обворожительной брюнеткой (в тексте ее назвали блондинкой — Прим. ред.). В остальном, мне до сих пор все равно, что обо мне пишут», — написал в редакцию Тарзан, завершив свое сообщение смайлом.

Между тем, в сети продолжают обсуждать перипетии в семье стриптизера. Как писал ранее 5-tv.ru, певица Афина заподозрила, что звездная чета хочет заработать на скандале.