Скандал в семье Наташи Королевой и Сергея «Тарзана» Глушко создан искусственно, чтобы пропиарить звездную чету. Такое мнение высказала в интервью с 5-tv.ru певица Афина. Она призналась, что ее шокировали события в жизни коллеги по цеху, которую вместе с ее мужем до недавних пор она считала образцом порядочности и искренней любви.

«У меня один только вопрос — у них что, все так плохо с деньгами? Мое мнение — да. Причем, зная ребят, вроде, у них все нормально — зачем этот негатив в семью? Зачем надо было выносить на всеобщее обозрение? Я до недавнего времени считала их настолько красивой, интеллигентной парой. Без скандалов! Мы случайно как-то вместе попали в караоке. И я видела их отношения. Я тогда им сказала: „Ребят, на вас так приятно смотреть, какое счастье, что вы не живете в мире черного пиара, грязи“. Господи, любо-дорого посмотреть на их отношения, как он к ней — „Наташечка!“ У них идиллия. Что сподвигло их? Не понимаю», — сказала Афина.

Убеждение в том, что история измены Тарзана Королевой придумана, пришло к ней, когда супруг певицы сравнил себя в видеообращении с актером Михаилом Ефремовым — стриптизер заявил, что не станет отрицать вину, а признается в измене напрямую. Такое грубое сравнение на злобу дня, по мнению Афины, говорит о том, что супруги просто решили нажиться на скандале в семье.

«И я на 100% уверена — либо это спровоцировала эта любовница, и ему пришлось оправдываться… Но на фоне событий Ефремова сказать — „Я — не Ефремов, я не буду оправдываться“ — вот эта фраза меня наводит на то, что реально создан черный пиар. Господи, боже мой, ну неужели все так плохо с гонорарами и с работой? Им же платят деньги за всю эту грязь», — возмутилась певица.

Раздор в семье Наташи Королевой и Тарзана поселился после того, как артистка обнаружила пропажу драгоценностей из дома на сумму в пять миллионов рублей. Предположительно, украшения вытащила из шкатулки звезды молодая актриса Анастасия Шульженко. Она была в гостях у Тарзана в отсутствие его жены. После этого стало известно об измене стриптизера с девушкой. Тогда танцовщик записал видеообращение, в котором признался в измене Королевой. Позже он удалил видео.

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