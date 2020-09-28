Космическая сенсация: Впервые за 20 лет на орбиту полетит полностью российский экипаж

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Кто войдет в состав 65-й экспедиции, старт которой запланирован на апрель 2021 года, пока не сообщается.

Фото, видео: www.globallookpress / Paolo Nespoli; 5-tv.ru

На МКС впервые за 20 лет полетит полностью российский экипаж. Об этом заявили в «Роскосмосе». Запуск корабля «Союз МС-18» запланирован на 1 апреля 2021 года. Кто войдет в состав 65-й экспедиции, пока не сообщается. В последний раз исключительно российский экипаж отправлялся на орбитальную станцию «Мир» в апреле 2000 года.

Тем временем на МКС до сих пор ищут утечку воздуха. О проблемах на станции заговорили еще в августе. Экипаж обследовал все модули, но найти причину так и не удалось. Космонавтам пришлось даже изолироваться на четыре дня, чтобы проверить давление в отсеках. Всю информацию передали в Центр управления, где ее сейчас анализируют. Пока угрозы экипажу нет, но в случае реальной опасности, космонавтов срочно вернут на Землю.

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