Мало кто из публичных персон в эпоху пропаганды эстетики лица и тела может позволить себе такую роскошь как самоирония. Большинство напротив, старается следить даже за каждым жестом, чтобы (не дай Бог!) не выглядеть нелепо. Что уж говорить о серьезных недостатках…

К счастью, в российском шоу-бизнесе еще остались звезды, которые не прочь публично обсудить нюансы собственной внешности. Вот, например, недавно светская львица Ксения Собчак и ее подруга — телеведущая Лера Кудрявцева — выложили Insta-сторис «с огромными носами». Обе — радостно улыбаются в кадре и ничуть не стесняются своего нового образа.

«Встретились с Ксенией Собчак. Я спросила, что у нее с носом…» — начала рассказ Кудрявцева.

«Я сказала, что сделала удачную пластику!» — поддержала звезду Собчак.

«Очень хорошо выглядишь! Посмотри, какие мы красотки с тобой!» — подытожила телеведущая.

Instagram @leratv

Что ж, безусловно, в этом видео не обошлось без применения модных фильтров. А вот совсем недавно Ксения действительно претерпела оперативное вмешательство на носу. По ее заявлениям, несколько месяцев назад она неудачно упала, в результате чего сломала носовую перегородку. Впрочем, ее это сегодня звезду ничуть не расстраивает, пишет «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru показал забавные кадры, где телеведущий Иван Ургант троллит Ксению Собчак «без всего».