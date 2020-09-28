Стало известно, где и когда похоронят Тесака

Похороны националиста Максима Марцинкевича, известного более по прозвищу «Тесак», состоятся в ближайшую субботу, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в окружении покойного.

«Будет похоронен на Кунцевском кладбище 3 октября», — цитирует собеседника издание.

Известного своими радикальными взглядами Марцинкевича обнаружили мертвым в камере следственного изолятора (СИЗО) города Челябинска 16 сентября. О том, было ли это самоубийство или кто-то учинил жестокую расправу над осужденным, до сих пор ходят споры.

Родственники покойного, в частности, его отец Сергей, настаивают, что «Тесак» не мог добровольно пойти на смерть. Более того, мужчина признался, что 9 сентября сын подробно рассказывал своему адвокату о том, как его пытали. Впоследствии при осмотре тела националиста, Марцинкевич-старший нашел на нем следы укола и сообщил о двух оторванных ногтях на ногах.

По факту смерти «Тесака» адвокат его родственников требует возбудить уголовное дело с целью найти виновника трагедии.

На момент смерти Максиму Марцинкевичу было 36 лет. Более всего он известен как организатор акций «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-некрофиляй», в рамках которых он и его соратники нападали на предполагаемых педофилов и наркоторговцев и публично их унижали.

Кроме того, «Тесак» возглавлял организации «Реструкт»* и «Формат-18»*, был трижды судим за преступления по экстремистским статьям.

Ранее 5-tv.ru опубликовал интервью с отцом Максима Марцинкевича после смерти националиста.

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