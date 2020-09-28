Путин оценил роль Государственного совета в системе власти России

Президент России Владимир Путин заявил, что Госсовет играет важную и стратегическую роль в системе российской власти. Такое мнение он высказал на расширенном заседании органа власти в Сочи.

Как напомнил национальный лидер, Госсовет был учрежден по предложению парламентариев и глав субъектов Российской Федерации, пишут РИА Новости. При этом Владимир Путин также подчеркнул, что госорган играет стратегическую роль «в системе государственной власти, в подготовке законодательных инициатив, а также практических мер, которые реализуются, что называется, на земле».

Президент выразил уверенность, что новый статус Государственного совета сможет позитивно сказаться на деятельности всех уровней власти.

«В текущем юбилейном году Государственный совет обрел новый статус, который закреплен в главном, в основном законе страны, в Конституции Российской Федерации. Уверен, что решение это позитивно скажется на деятельности всех уровней власти, придаст им дополнительный импульс как в решении текущих задач, так и в реализации наших перспективных планов», — сказал глава государства.

Согласно поправке в Конституцию, обязанности определять «основные направления внутренней и внешней политики» и «обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти» теперь также возлагаются и на Госсовет, а не только на национального лидера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин выступил в ООН, встретился с Совфедом и пообщался с новыми губернаторами всего за неделю.