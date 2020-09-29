Власти трех стран: Эстонии, Швеции и Финляндии, сенсационно заявили о намерении вновь исследовать обстоятельства гибели парома «Эстония». Это крупнейшее кораблекрушение на Балтике в мирное время — огромный лайнер затонул по пути из Таллина в Стокгольм. 852 человека погибли, это граждане 17 стран, в том числе 11 россиян.

Официальная версия трагедии — штормовые волны разрушили носовую аппарель — подъемник для заезда автомобилей. Хлынула вода, судно дало крен на правый борт — запомним, это важно — и затонуло менее, чем за час.

Выжившие и родственники погибших, оспаривали эту версию с самого начала: говорили о взрыве на борту и даже о столкновении с подлодкой. Судно так и лежит на правом борту, тревожить его запрещено, официально — это братская могила.

Отдельные исследователи, нарушая закон, погружались к «Эстонии» и выявляли странности, и вот очередная экспедиция обнаружила огромную дыру в том самом правом борту парома.

Откуда она? Могла ли стать истинной причиной трагедии? Разбиралась Марина Кравцова.