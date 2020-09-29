Взрыв? — В деле о крушении парома «Эстония» появились новые детали

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Судно затонуло в 1994 году, еще тогда родственники почти тысячи погибших не верили, что причиной трагедии стал шторм.

Фото, видео: ТАСС / Kimmo Mдntyl; 5-tv.ru

Власти трех стран: Эстонии, Швеции и Финляндии, сенсационно заявили о намерении вновь исследовать обстоятельства гибели парома «Эстония». Это крупнейшее кораблекрушение на Балтике в мирное время — огромный лайнер затонул по пути из Таллина в Стокгольм. 852 человека погибли, это граждане 17 стран, в том числе 11 россиян.

Официальная версия трагедии — штормовые волны разрушили носовую аппарель — подъемник для заезда автомобилей. Хлынула вода, судно дало крен на правый борт — запомним, это важно — и затонуло менее, чем за час.

Выжившие и родственники погибших, оспаривали эту версию с самого начала: говорили о взрыве на борту и даже о столкновении с подлодкой. Судно так и лежит на правом борту, тревожить его запрещено, официально — это братская могила.

Отдельные исследователи, нарушая закон, погружались к «Эстонии» и выявляли странности, и вот очередная экспедиция обнаружила огромную дыру в том самом правом борту парома.

Откуда она? Могла ли стать истинной причиной трагедии? Разбиралась Марина Кравцова.

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