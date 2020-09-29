В Баку заявили об артобстреле Арменией Дашкесанского района Азербайджана

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Мировое сообщество пока безуспешно пытается склонить лидеров двух стран к мирному решению конфликта.

Фото, видео: РИА Новости / Минобороны Азербайджана; 5-tv.ru

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявило о гибели 26 военных. С начала конфликта на сайте ведомства опубликовали имена 84-х погибших.

Армения и Азербайджан продолжают военные действия и выдвигают взаимные обвинения. В Баку заявляют об обстреле приграничных населенных пунктов и погибших как среди военных, так и среди мирного населения.

В Ереване сообщили, что сбили самолет ВВС Азербайджана, однако в Минобороны соседней республики эту информацию опровергли.

Эскалация конфликта длится третий день. Минобороны Азербайджана сообщает, что ночью ими были отбиты контратаки армии Армении. В настоящее время в Баку заявляют, что армянские военные ведут артобстрел Дашкесанского района Азербайджана.

Генсек ООН Антониу Гутерреш пообщался по видеосвязи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Он призвал конфликтующие стороны прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическим методам. Провести переговоры у себя предложила Швейцария. И сегодня же состоится заседание совбеза ООН посвященное конфликту в Нагорном-Карабахе.

В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, что положило начало противостоянию между Арменией и Азербайджаном.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минобороны Азербайджана опровергло сообщение о сбитом в Карабахе самолете.

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