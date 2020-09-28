Минобороны Азербайджана опровергло сообщение о сбитом в Карабахе самолете

В министерстве обороны Азербайджана опровергли информацию о сбитом военными Нагорного Карабаха самолете, о чем заявил начальник пресс-службы Минобороны страны полковник Вагиф Даргяхлы.

«Распространенное армянской стороной сообщение о сбитии в вечерние часы самолета Военно-воздушных сил Азербайджана является ложным и дезинформацией. Сообщаю, что все авиационные средства азербайджанской Армии в строю и находятся в рабочем состоянии», — подчеркнул Даргяхлы.

Ранее пресс-секретарь президента непризнанной республики НКР Ваграм Погосян сообщил, что армия Нагорного Карабаха сбила самолет ВВС Азербайджана. Инцидент якобы произошел в районе города Мартуни на юго-западном берегу озера Севан, что в 130 километрах от Еревана.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. В настоящее время известно о нескольких сотнях погибших и раненых в горячей точке. Среди них, в частности, есть и гражданские лица.

В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, что положило начало противостоянию между Арменией и Азербайджаном.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Азербайджана ограничили доступ в интернет.