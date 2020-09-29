И на Марсе будут яблони цвести? На Красной планете нашли водоемы
Ученые не исключают, что за открытием целой цепи озер могут последовать еще более сенсационные находки.
Фото, видео: 5-tv.ru
Целую цепь озер обнаружили на Марсе ученые европейского космического агентства. Изучая данные полученные с помощью радара, они пришли к выводу, что под километровой толщей льда на южном полюсе планеты находится целая цепь водоемов. Одно из озер протянулось на 20 километров.
Ученые не исключают, что это открытие может привести их к еще более сенсационным находкам. Вполне вероятно, что именно там удастся отыскать и простейшие живые организмы.
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