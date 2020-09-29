Тихановская обсудила с Макроном возможность новых выборов в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с главой Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщает Интерфакс, бывший кандидат в президенты Белоруссии в ходе переговоров в Вильнюсе подняла вопрос о возможности проведения новых выборов в республике.

Помимо прочего, Светлана Тихановская обсудила с Эммануэлем Макроном перспективу правовой медиации других государств, включая Францию.

Глава белорусских оппозиционеров на днях назвала инаугурацию избранного президента Александра Лукашенко «фарсом» и призвала французского лидера выступить посредником в урегулировании политического кризиса в стране.

Волна акций протеста захлестнула Белоруссию после выборов президента, состоявшихся 9 августа. Жители соседней республики выражают несогласие с результатами голосования. Борьбу за президентский пост уже в шестой раз одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Глава республики заручился поддержкой 80,1% избирателей. Его политический оппонент Светлана Тихановская смогла набрать лишь чуть более 10% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макрон предложил Лукашенко добровольно уйти с поста президента Белоруссии.