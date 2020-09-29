Тихановская обсудила с Макроном возможность новых выборов в Белоруссии

|
Василий Заика
129

Лидер республиканской оппозиции встретилась с президентом Франции в Вильнюсе.

Тихановская обсудила с Макроном возможность новых выборов в Белоруссии

Фото: ТАСС / Федосенко Наталия

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с главой Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщает Интерфакс, бывший кандидат в президенты Белоруссии в ходе переговоров в Вильнюсе подняла вопрос о возможности проведения новых выборов в республике.

Помимо прочего, Светлана Тихановская обсудила с Эммануэлем Макроном перспективу правовой медиации других государств, включая Францию.

Глава белорусских оппозиционеров на днях назвала инаугурацию избранного президента Александра Лукашенко «фарсом» и призвала французского лидера выступить посредником в урегулировании политического кризиса в стране.

Волна акций протеста захлестнула Белоруссию после выборов президента, состоявшихся 9 августа. Жители соседней республики выражают несогласие с результатами голосования. Борьбу за президентский пост уже в шестой раз одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Глава республики заручился поддержкой 80,1% избирателей. Его политический оппонент Светлана Тихановская смогла набрать лишь чуть более 10% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макрон предложил Лукашенко добровольно уйти с поста президента Белоруссии.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
78.67
1.85 91.48
1.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:35
«Перестала чувствовать вкус»: Семенович пожаловалась, что заболела — фото
11:26
Не упустите момент: астролог назвала три энергетически сильных дня октября
11:15
Жителей стихийно эвакуируют из карабахского Степанакерта
11:06
Любовь победила! Алибасов представил в суд отказ от иска к Федосеевой-Шукшиной
10:53
«Папа с секции забирает»: Пригожин флиртует с занимающейся спортом Валерией — видео
10:42
Выводы эксперта ОЗХО по расследованию химатаки в Сирии не понравились США

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
«Хотела семью»: няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его дочери
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок