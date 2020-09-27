Макрон предложил Лукашенко добровольно уйти с поста президента Белоруссии

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Александр Просяник
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Глава Франции назвал происходящее в стране «кризисом авторитарной власти».

Макрон предложил Лукашенко добровольно уйти с поста президента Белоруссии

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главе Белоруссии Александру Лукашенко лучше добровольно покинуть свой пост. Об этом он рассказал в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье.

По мнению Макрона, то, что сейчас происходит в стране — это «кризис авторитарной власти», которая не может принять логику демократии». Он подчеркнул, что уход Александра Лукашенко очевиден. Глава Франции отметил мужество белорусов, которые активно принимают участие в протестах. Отдельно он выделил женщин, которые заслуживают «особенного уважения».

Александр Лукашенко 23 сентября официально вступил в должность президента республики. На выборах ЦИК объявил его победу с результатом 80% голосов. Оппозиция не признала итоги выборов, после чего в стране начались массовые протесты, которые продолжаются и до сих пор.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин напомнил главе Франции Эммануэлю Макрону о недопустимости вмешательств в дела Белоруссии.

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