Любовь сбила с ног: самое неудачное предложение руки и сердца — видео
Мужчина хотел устроить романтическое свидание, но получился курьезный инцидент.
Фото, видео: www.globallookpress / Jeff Tzu-chao Lin; 5-tv.ru
В прямом смысле сногсшибательным событием стало предложение руки для пары из США.
Во время водной прогулки мужчина, стоя на краю своей лодки, протянул возлюбленной кольцо, предлагая выйти за него.
Женщина соглашается, а дальше все идет не по сценарию. Будущая невеста случайно запускает мотор катера, падает, толкает жениха и оба летят в воду. В сети это предложение уже окрестили самым неудачным, но эффектным. Ролик за один только день посмотрели уже более ста тысяч пользователей.
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