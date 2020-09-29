Любовь сбила с ног: самое неудачное предложение руки и сердца — видео

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Мужчина хотел устроить романтическое свидание, но получился курьезный инцидент.

Фото, видео: www.globallookpress / Jeff Tzu-chao Lin; 5-tv.ru

В прямом смысле сногсшибательным событием стало предложение руки для пары из США.

Во время водной прогулки мужчина, стоя на краю своей лодки, протянул возлюбленной кольцо, предлагая выйти за него.

Женщина соглашается, а дальше все идет не по сценарию. Будущая невеста случайно запускает мотор катера, падает, толкает жениха и оба летят в воду. В сети это предложение уже окрестили самым неудачным, но эффектным. Ролик за один только день посмотрели уже более ста тысяч пользователей.

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