В прямом смысле сногсшибательным событием стало предложение руки для пары из США.

Во время водной прогулки мужчина, стоя на краю своей лодки, протянул возлюбленной кольцо, предлагая выйти за него.

Женщина соглашается, а дальше все идет не по сценарию. Будущая невеста случайно запускает мотор катера, падает, толкает жениха и оба летят в воду. В сети это предложение уже окрестили самым неудачным, но эффектным. Ролик за один только день посмотрели уже более ста тысяч пользователей.