Умерла дочь Владимира Конкина, сыгравшего Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя»

|
Светлана Шевченко
2 351

София Конкина была доставлена в реанимационное отделение столичной больницы.

Умерла дочь Владимира Конкина, сыгравшего Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя»

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Алпаткин

София Конкина, дочь заслуженного артиста РФ и исполнителя роли Шарапова из «Места встречи изменить нельзя» Владимира Конкина поздно ночью была доставлена в реанимационное отделение больницы в Москве.

Как стало известно 5-tv.ru, предварительная причина — утопление в пресной воде. Других обстоятельств произошедшего пока не сообщается. К утру девушка скончалась.

Столичная полиция проводит проверку. Информация уточняется.

Facebook @konkinasofia

Владимир Конкин — звезда советского и российского кино. На его счету десятки популярнейших картин — «Как закалялась сталь», «Место встречи изменить нельзя», «Отцы и дети», «Принцесса на бобах», «Сармат» и многие другие. У 69-летнего актера трое детей — старшие близнецы Ярослав и Святослав и младшая София. Супруга Владимира Конкина умерла в 2010 году от онкологического заболевания.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
76.35
0.08 89.25
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:38
Российский писатель предложил номинировать Путина на Нобелевскую премию мира
12:27
Как автомобилисты смогут сэкономить на топливе? — отвечает эксперт
12:24
Пять фактов о Вячеславе Войнаровском
12:23
Пригородная маршрутка перевернулась в Подмосковье. Есть пострадавшие
12:20
Названы продукты, которые не рекомендуется употреблять в отелях Турции
12:18
«Его состояние уже необратимое»: Цымбалюк-Романовская о здоровье Джигарханяна

Сейчас читают

«Друзья пустили»: Прилучный показал шикарный особняк, где живет с Карпович
«История о красавице и чудовище»: дочь Долиной показала архивные снимки с Началовой
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок