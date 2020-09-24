Умерла дочь Владимира Конкина, сыгравшего Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя»

София Конкина, дочь заслуженного артиста РФ и исполнителя роли Шарапова из «Места встречи изменить нельзя» Владимира Конкина поздно ночью была доставлена в реанимационное отделение больницы в Москве.

Как стало известно 5-tv.ru, предварительная причина — утопление в пресной воде. Других обстоятельств произошедшего пока не сообщается. К утру девушка скончалась.

Столичная полиция проводит проверку. Информация уточняется.

Facebook @konkinasofia

Владимир Конкин — звезда советского и российского кино. На его счету десятки популярнейших картин — «Как закалялась сталь», «Место встречи изменить нельзя», «Отцы и дети», «Принцесса на бобах», «Сармат» и многие другие. У 69-летнего актера трое детей — старшие близнецы Ярослав и Святослав и младшая София. Супруга Владимира Конкина умерла в 2010 году от онкологического заболевания.