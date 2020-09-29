Из-за прорыва трубы в Петербурге в кипятке оказались 15 машин

Трубу с кипятком прорвало на Измайловском проспекте в центре Северной столицы. В районе подтопления оказалось 15 автомобилей. Поднимающийся пар виден в окрестностях всего квартала. Информация о пострадавших уточняется.

Как рассказал в беседе с 5-tv.ru пресс-секретарь АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Павел Киселев, в 10.30 во время подготовки сетей к отопительному сезону в Адмиралтейском районе специалисты компании обнаружили технологическое нарушение в районе дома по улице Егорова, что находится возле Измайловского проспекта.

«Сотрудники аварийных бригад предприятия оперативно обеспечили все необходимые меры безопасности. Выход воды на поверхность локализован. Участок трубопровода отключен. Специалисты ремонтной бригады приступили к устранению дефекта», — сообщил Киселев.

Представитель компании предупредил, что всем свидетелям парения или выхода горячей воды на поверхность в любой точке города нужно немедленно покидать место происшествия. Ни в коем случае нельзя пытаться проехать или пройти по затопленному участку.

Ранее 5-tv.ru писал, что за некачественное отопление жилых домов накажут крупным штрафом.