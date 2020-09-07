За некачественное отопление жилых домов накажут крупным штрафом

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Соответствующий законопроект готовы поддержать большинство членов Госдумы.

Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

В России поднимут штрафы за некачественное отопление жилых домов. Как рассказали «Известиям» в Госдуме, законопроект уже разработан, и его готовы поддержать большинство фракций нижней палаты парламента.

Планируется, что за недопоставку тепла предприятиям ЖКХ придется раскошелится на сумму до 30 тысяч рублей. Сейчас она составляет всего тысячу. При этом наказывать предлагают не юридических, а исключительно должностных лиц. Ведь, по мнению разработчиков, нарушения нормативов чаще всего происходят по вине конкретных работников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России хотят изменить расчет за плату за отопление в жилых домах. 

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