«Словно Жанночка вернулась»: Наталья Фриске в бикини стала копией сестры — фото

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Анастасия Шадская
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Фанаты были потрясены сходством девушки со знаменитой покойной родственницей.

Фото, видео: Instagram @friske_natalia

Новые фото на личной странице в Instagram сестры Жанны Фриске Натальи в очередной раз напомнили фанатам о покойной певице. На снимке девушки в бикини все отметили удивительное сходство ее с покойной сестрой.

Снимок был сделан во время прошлогоднего отдыха на Бали.

«Лечите душу ощущениями, — процитировала она Оскара Уайльда. — Быстрее бы открыли границы, так хочется к океану».

Instagram @friske_natalia

Подписчики отметили, что с годами Наталья все больше становится похожа на Жанну.

«Словно Жанночка вернулась»;

«Похожа на Жанну»;

«А она не ездит под псевдонимом Жанны? Это капец, как стремно», — поделились они чувствами по данному поводу.

Сходство сестер часто обсуждают в сети. Так, еще при жизни Жанны Наталью приглашали на вакантное место в группе «Блестящие» после ухода оттуда ее сестры. Продюсеры полагали, что так фанатам будет проще пережить это событие, пишет сайт Teleprogramma.pro. Но Наталья очень быстро покинула коллектив.

Наталья и сейчас поет, но в карьере не смогла добиться высот покойной родственницы. Впрочем, иногда она выступает на корпоративах и охотно поет хиты сестры. Многие поклонники Фриске-старшей воспринимают это крайне негативно.

Ранее 5-tv.ru писал, как Наталья Фриске скопировала образ Жанны Фриске для вечеринки.

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