Во ВКонтакте появилась возможность написать человеку по номеру телефона

ВКонтакте объявила о переименовании «Сообщений» в «Мессенджер». Теперь пользователи смогут связываться с теми, кого еще нет в друзьях — достаточно лишь написать им по номеру телефона. Общение начнется только в том случае, если собеседник согласится на беседу. Пока этого не случится, все данные его профиля, за исключением номера и имени из телефонной книги, будут скрыты. Инициатор общения не сможет узнать даже такую деталь, как статус отправленного им сообщения — прочитано оно или нет.

ВКонтакте

Нововведение пригодится пользователям, обменявшимся телефонными номерами и желающими продолжить беседу в диалоге или групповом чате VK. Для этого достаточно лишь синхронизировать контакты: если у будущего собеседника есть профиль ВКонтакте, ему можно будет написать сообщение.

Вконтакте

Также мессенджер позволяет установить собственный фон для чатов из предложенных вариантов или же загрузить другое изображение.

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