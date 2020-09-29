Концерты Всероссийского юношеского симфонического оркестра пройдут без Башмета
Знаменитый дирижер и его супруга госпитализированы с COVID-19 в Москве.
Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Bosco di Ciliegi; 5-tv.ru
Дирижер Юрий Башмет госпитализирован в Москве с коронавирусом. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. В клинике музыкант оказался вместе со своей супругой. У нее также обнаружили COVID-19. Пару увезли в больницу с дачи.
В начале октября у Всероссийского юношеского симфонического оркестра Башмета запланированы концерты в Москве и Петербурге, тур по России, а также участие в фестивале в Ярославле. Все это состоится, но под руководством другого дирижера.
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