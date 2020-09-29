Концерты Всероссийского юношеского симфонического оркестра пройдут без Башмета

Дирижер Юрий Башмет госпитализирован в Москве с коронавирусом. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. В клинике музыкант оказался вместе со своей супругой. У нее также обнаружили COVID-19. Пару увезли в больницу с дачи.

В начале октября у Всероссийского юношеского симфонического оркестра Башмета запланированы концерты в Москве и Петербурге, тур по России, а также участие в фестивале в Ярославле. Все это состоится, но под руководством другого дирижера.