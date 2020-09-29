«Помирились»: фото документа о приостановке бракоразводного процесса Алибасова

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Виктория Андреева
Эксклюзив 944

Ранее именитый продюсер заявил, что хочет сохранить семью с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Помирились»: фото документа о приостановке бракоразводного процесса Алибасова

Фото: РИА Новости / Петр Чернов

Останкинский районный суд Москвы прекратил производство по гражданскому делу о расторжении брака продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Согласно вердикту, знаменитости остаются в официальных отношениях в связи с отказом музыканта от ранее поданного иска. Документальное подтверждение тому в распоряжение редакции 5-tv.ru предоставил адвокат Алибасова Сергей Жорин.

«В период рассмотрения дела супруги примирились. Истец полагает возможным дальнейшее сохранение семьи, вследствие чего заявляет отказ от иска о расторжении брака», — говорится в заявлении супруга Шукшиной.

5-tv.ru

Помощник адвоката Жорина Александр Никитин, присутствовавший на заключительном заседании по делу 29 сентября, также пояснил, что примирение его клиента с актрисой произошло в день ее рождения.

Представляющая интересы Федосеевой-Шукшиной в суде адвокат Юлия Вербицкая-Линник отметила, что ее клиентка не возражает против отзыва искового требования.

«Учитывая, что Бари Каримович несколько раз менял свою позицию, это всем известно, до того, пока не был представлен данный документ в суд и не было вынесено определение суда, мы полагали преждевременно об этом говорить и заявлять. Теперь, я думаю, мы Лидии Николаевне сообщим радостную весть», — заключила юрист.

5-tv.ru

Между тем вопрос о делении совместно нажитого Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной имущества все еще остается открытым. Как известно, камнем преткновения стала большая квартира, которую Лидия планировала завещать внукам, после оформила дарственную на супруга, а тот, в свою очередь, оформил жилье на своего помощника Сергея Моцаря. В настоящее время элитная недвижимость селебрити арестована по решению суда.

Как пояснил помощник адвоката Сергея Жорина, даже будучи в законном браке супруги могут продолжать имущественный спор. Но вот откажется ли актриса от ранее поданного к продюсеру иска из-за квартиры в ответ на его «джентльменский» поступок — доподлинно неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сын Бари Алибасова остановил развод отца.

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