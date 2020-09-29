«Не мне же с ней спать»: сын Бари Алибасова остановил развод отца

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова остановил развод отца с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Наследник основателя групп «Интеграл» и «На-На» признался, что после очередного телевизионного шоу увидел, насколько народная артистка РСФСР важна для 73-летнего музыканта. При этом, Бари Алибасов-младший отметил, что не испытывает теплых чувств по отношению к супруге продюсера.

«Она мне все равно неприятна, но не мне же с ней спать, а папе нравится! Главную опасность для моего имущества представляла Ольга (дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной — Прим.ред.), она могла стать опекуном Лиды и претендовать на наследие отца», — сказал Бари Алибасов-младший.

Сын музыканта и продюсера рассказал, что выставил Ольгу Шукшину из студии, а актриса, в свою очередь выгнала ее из дома. Теперь женщина будет вынуждена вернуться в Египет.

«Если Лиде будет хуже, то она будет под присмотром отца и это для меня безопасно! Лида правильно выбрала между отцом и дочерью, а я выбрал между счастьем отца и своей гордостью», — заявил сын Бари Алибасова.

Наследник музыкального продюсера добавил, что в целях подкрепления своей позиции отказывается от наследства в пользу фонда помощи одаренным детям Игоря Сандлера.

«Наследие отца не только мое, оно всей страны. Поэтому пусть и блага получает вся страна. А так как я часть страны, то и мой одаренный ребенок будет участвовать в развивающих проектах фонда. Кроме того, не было бы Сандлера, не было бы и отцовских богатств. Да и дизайн квартиры содран с его студии», — заключил Бари Алибасов-младший.

Известный продюсер подал на развод с актрисой сразу после выхода из психиатрической клиники. Главным камнем преткновения у супругов стала квартира. Изначально Федосеева-Шукшина собиралась завещать ее младшим внукам от дочери Марии, Фоме и Фоке, но в итоге переписала ее на Алибасова. Тот позже оформил жилье на своего помощника Сергея Моцаря, но впоследствии элитные апартаменты оказались арестованы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алибасов представил в суд отказ от иска к Федосеевой-Шукшиной.