Выплаты врачам, борющимся с COVID-19, призвали продлить до января

Продлить выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом, до 1 января 2021 года предложила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом она заявила в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

При этом она подчеркнула, что платить врачам следует, исходя из реального количества отработанного времени.

«Нынешние выплаты могут быть сохранены, но они должны платиться за фактически отработанное время. Это означает, что если в течение месяца врач получал 80 тысяч рублей, а количество смен составляет 21, то тогда среднесменная выплата составляет 3 880 рублей. При этом если врач отрабатывает больше чем 21 смену, то, соответственно, осуществляется и больше выплата», — привела пример Голикова.

Такой подход к расчету оплаты труда медиков она назвала более справедливым и социально ориентированным.

«Мы предлагаем вместе с коллегами такой подход распространить до 1 января 2021 года, имея в виду, что дальнейшее решение по выплатам будет предложено исходя из будущей эпидситуации», — заключила вице-премьер.

Также Голикова напомнила, что социальные выплаты распространяются на врачей, средний и младший медперсонал стационаров, амбулаторного звена и водителей скорой медицинской помощи в размере стоимости работы в одну смену. Врачи стационара должны получать — 80 тысяч, средний медперсонал — 50 тысяч, младший — 25 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще 24 миллиарда рублей выплатят медикам и соцработникам, помогающим пациентам с COVID-19.