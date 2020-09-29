Протоиерей Дмитрий Смирнов попал в реанимацию

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Валентин Черников
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Известный проповедник и общественный деятель находится в тяжелом состоянии.

Протоиерей Дмитрий Смирнов попал в реанимацию

Фото: ТАСС / Васильев Андрей

Протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован в одну из крупных столичных клиник. По данным источников 5-tv.ru, известному проповеднику и общественному деятелю стало плохо дома. «Скорая» увезла его в тяжелом состоянии.

Как уточняется, болезнь священнослужителя не связана с коронавирусом. Смирнову поставили диагноз «энцефалопатия» — заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань головного мозга, что приводит к нарушению его функции.

По последним данным, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского переведен из реанимации в палату. Его самочувствие уточняется.

В мае отца Дмитрия госпитализировали с диагнозом «коронавирусная инфекция». В прошлом году священник также в тяжелом состоянии находился в реанимации столичного НИИ Скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее 5-tv.ru писал, что состояние госпитализированного Юрия Башмета оценивается как тяжелое.

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