Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

Великобритания ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда лиц из его окружения. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства Соединенного Королевства в Москве.

В сообщении подчеркивается, что режим главы республики ответственен за многочисленные нарушения прав человека, допущенные в отношении оппозиционеров, представителей прессы и населения страны в связи с ситуацией, сложившейся в Белоруссии после президентских выборов.

«Несмотря на неоднократные призывы мирового сообщества, Александр Лукашенко отказался вступать в диалог с оппозицией, лишь усилив жестокие репрессии», — говорится в сообщении дипмиссии.

Аналогичные меры предприняли в Канаде. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

«Объявленные сегодня санкции являются частью более широких дипломатических усилий Канады, направленных на то, чтобы изменить текущую ситуацию в Белоруссии к лучшему», — отмечено в тексте сообщения.

Санкционные меры вводятся в отношении Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора, главы администрации президента Игоря Сергеенко, а также ряда других лиц, причастных к нарушениям прав человека в республике.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов президентских выборов. Согласно официальным данным, гонку выиграл Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать результат, утверждая, что победу одержала соперница главы государства Светлана Тихановская. Сама экс-кандидат в президенты после начала протестов уехала из страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Тихановская обсудила с Макроном возможность новых выборов в Белоруссии.