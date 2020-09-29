Захарова дала оценку визиту Меркель в клинику к Навальному

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель к Алексею Навальному в клинику Charite в России расценивают как попытку политизировать ситуацию вокруг отечественного блогера. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет сайт KP.RU.

По ее словам, Германия до сих пор не предоставила России информации о берлинском пациенте, несмотря на то, что Москва направляла запросы неоднократно.

«Мы оцениваем это как попытку политизации этого вопроса. Все, что происходит — говорит о том, что речи не идет о том, чтобы найти истину. Ведь третий запрос прокуратура послала в Германию. И ответ один — через СМИ, что вопрос получен. Через СМИ!» — возмутилась представитель внешнеполитического ведомства.

По мнению Захаровой, Берлин ведет «бесконечную игру в пятнашки», отказываясь комментировать ситуацию с блогером через официальные каналы. Тем не менее российские дипломаты продолжают поддерживать контакт с МИД Германии.

28 сентября издание Spiegel сообщило о встрече Меркель и Навального в стенах стационара, отметив, что она прошла «тайно». Позже официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил, что встреча канцлера и блогера имела место.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, 20 августа. Борт совершил посадку в Омске, где блогера срочно госпитализировали. Омские медики ядов и их следов в организме 44-летнего мужчины не обнаружили. По их версии, у Навального произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. 22 августа блогера вывезли в Германию по распоряжению его родственников, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали визит Меркель в клинику к Навальному.